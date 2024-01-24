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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. ناقد رياضي يكشف تفاصيل جديدة عن حالة العامري فاروق

الناقد الرياضي أحمد
الناقد الرياضي أحمد سعيد
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عقب الناقد الرياضي أحمد سعيد، على خبر وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، قائلًا: "الخبر أحزنني للغاية، وتصدر كل المواقع الإخبارية الكبيرة في وقت قياسي نظرًا لأهمية شخصية العامري فاروق".

وتابع "سعيد"، خلال برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الكابتن محمود الخطيب علم بخبر وفاة العماري فاروق أثناء مشاهدته مباراة النادي الأهلي، فقام بالحجز للعودة إلى القاهرة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن الخبر تم تسريبه من داخل المستشفى للمواقع والصحف، ومن ثم انتشر بصورة كبيرة.

وأضاف أن الحالة الصحية للعامري فاروق في حاجة إلى معجزة حقيقية، حيث أعلن الأطباء وفاته، وضرورة إزالته من على الأجهزة لأن النبض أقل من 30، ولكن أشقائه أصروا بالتسمك بالأمل وبقائه على الأجهزة فاضطرت المستشفى للموافقة على رأي أهله، معقبًا: "إعجاز ربنا فوق كل شيء، ولكن رأي الأطباء هو وفاة الحالة".
 

الناقد الرياضي أحمد سعيد وفاة العامري فاروق الكابتن محمود الخطيب