«أنغام من نور» سيرة أربعة من عباقرة الموسيقى.. كتاب جديد لحسن زكي بمعرض الكتاب

صدر حديثًا كتاب «أنغام من نور.. سيرة موسيقية لأربعة من عباقرة النغم الشرقي» للملحن والباحث حسن زكي عن مركز أبو ظبي للغة العربية، والذي يشارك ضمن الإصدارات المعروضة بالدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

غلاف الكتاب

وقال الباحث والمُلحن حسن زكي، إن الكتاب يحوي سيرًا فنية وموسيقية مميزة، إضافةً إلى تحليلات متخصصة عن بعض الشخصيات البارزة في الجيل الثاني من الموسيقيين، ويتضمن هذا الجيل عبد العظيم عبد الحق، أحمد صدقي، محمود الشريف، وعلي إسماعيل.

وأضاف "زكي" أن الكتاب يُقدم مقارنة بين الجيل الثاني وأجيالهم اللاحقة، حيث يركز على تأثير الأغاني التي قدمها هؤلاء الأربعة في حياتنا.

وعن كتابه الجديد أوضح "زكي": يعتبر مرجعًا مهمًا للباحثين، خاصةً أنه إضافة إلى تناوله للسير الموسيقية لهؤلاء المبدعين، يتم التركيز على الجوانب الفنية والاجتماعية لهذه الشخصيات، والتي لم يتناولها أحد من قبل.