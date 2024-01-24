ناقد رياضي: مدرب منتخب مصر حصل على 300 مليون جنيه حتى الآن

قال الناقد الرياضي شريف يسري، إن المدير الفني للرأس الأخضر يحصل على 150 ألف جنيه مصرى في الشهر، بينما مدرب المنتخب المصري حصل حتى الآن على 4 ملايين دولار أي ما يقدر بـ300 مليون جنيه عند احتساب الدولار على 65 جنيها.

وتابع "يسري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن منتخب مصر قد يلعب أمام الكونغو الديمقراطية المباراة المقبلة، معقبًا: "الكونغو منتخب مرعب، الكرة في المنتخبات الإفريقية تغيرت، والمنتخبات الصغيرة تريد أن تثبت نفسها".

وأوضح أن هناك كم كبير من الكشافين الموجودين في المدرجات لرصد اللاعيبة التي تمتلك مهارة عالية، وإرسالها إلى أوروبا، ولذلك هناك حرص من اللاعيبة الأفارقة على الظهور بأفضل شكل ممكن.

