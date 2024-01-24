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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد عبد الجليل يكشف مصير مدرب المنتخب حال خسارة الأمم الإفريقية

الكابتن محمد عبد
الكابتن محمد عبد الجليل
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قال الكابتن محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن مدرب المنتخب يعتمد في تركيبة المنتخب على المحترفين بغض النظر عن مستوى اللعيبة المحليين، معقبًا: "طبعًا المحترفين لازم يلعبوا، ولكن هناك ضرورة لإعداد تركيبة متوائمة".

وتابع "عبد الجليل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مدرب المنتخب لديه عقد لمدة أربع سنوات، وسيستمر وفقًا للعقد حتى مع خسارته للأمم الإفريقية، مشددًا على ضرورة إعلام المدرب على أنه ليس مفروضا على مصر.

وأضاف أن منتخب مصر لا يجب أن يلعب بشكل دفاعي، خاصة وأن هناك أكثر من لاعب في كل مركز جيد للغاية، متابعًا: "المنتخب ليس سيئًا، ولكن المشكلة في توظيف اللاعيبة".

 
 

الكابتن محمد عبد الجليل الاهلي والزمالك مدرب المنتخب يعتمد منتخب مصر