الجمعة .. قطع الكهرباء عن عدة مناطق في بنها لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمركز ومدينة بنها، يوم الجمعة القادمة، لمدة 4 ساعات، وذلك بدءًا من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة العاشرة صباحا، لإجراء صيانة عاجلة بلوحة توزيع مناطق بمركز ومدينة بنها.

وكشفت مديرية الكهرباء بالقليوبية، أن أبرز المناطق المتأثرة بعملية فصل التيار الكهرباء بمركز ومدينة بنها هي مناطق "إشارة السكة الحديد، مجمع محاكم بنها، صوامع الغلال، مصنع الزيوت والصابون، المطحن الآلي، الشركه الشرقية، مصنع بهلر، مصانع توشيبا العربي".

وأضافت المديرية أن القرى المتأثرة بعملية فصل التيار الكهرباء هي: "سندنهور، فرسيس، كفر فرنسيس، الرمله، ميت العطار، ميت عاصم، مرصفا، مجول، طحله، كفر طحله، وبعض مناطق في مدينة بنها، وهي المنشية، الزراعة، كفر مناقر، عزبة السوق، عزبه البرنس، منيشه النور".

وأهابت بالمستشفيات والمخابز ونقاط الشرطة بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائي، وأنه سيتم العمل على إعادة التيار الكهربائي بمناطق الفصل فور الإنتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لوحة توزيع مناطق بمركز ومدينة بنها.