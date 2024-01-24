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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة الوزراء الإيطالية ترفض موقف نتنياهو الرافض لحل الدولتين

جورجا ميلوني
جورجا ميلوني
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رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو الرافض لحل الدولتين.

وقالت ميلوني، مخاطبة مجلس النواب الإيطالي، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد العادل والضروري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويصب في مصلحة الطرفين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي)

وأضافت أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يمكن أن يتم من جانب واحد، وأنه يجب أن يكون نتاجًا لمفاوضات بين الجانبين.

وكان نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفضه لحل الدولتين، مؤكدا أن حكومته ستحافظ على السيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية بعد نهاية الحرب.

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