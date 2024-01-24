السبت.. شريف أسعد يوقع "قصص الانبوكس" بمعرض الكتاب

يحل الكاتب شريف اسعد ضيفا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 حيث سيقام حفل توقيع ومناقشة احدث مؤلفاته وهو كتاب " قصص الانبوكس" وذلك يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري في قاعة فكر وابداع في مبنى بلازا 1 في تمام الساعة العاشرة وحتى الساعة. الحادية عشر والنصف صباحا.



ويناقش الكتاب عماد العادلي - المستشار الثقافي لنقابة أطباء مصر ، ويدير الندوة محمد الشاذلي - مذيع صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصري.



قصص الانبوكس هو احدث اصدارات دار السراج للنشر والتوزيع و هو كتاب عن الحب والظلم والعنف والرعب والضحك .. هذاكتب عن الدنيا والحياة فهو يحتوي علي قصص الناس ومشاعرهم ومواقفهم.. خمس عشرة قصة مختلفة، أرسلها أصحابها للنشر، وكل قصة منها تحمل في طياتها ما فرضته الحياة. وفاضت به الدنيا علي صاحبها. كوكتيل من القصص والمشاعر والمواقف التي أحملها لكم بصيغة أتشرف بتقديمها بطريقتي الخاصة، وأحاول بعد كل قصة منها عرض نقطة نقاش كمحاولة للتدبر في خبرات الحياة التي توجنا بها العمر والزمن، والتعامل مع خلق الله. إذا كنت تبحث عن تفريغ المشاعرك فأتمني أن ينال هذا الكتاب قبولك، وحتما ستجد بداخله ما ينبش أعماقك، ويُعيد إليك التفكير والتدبير في بعض امور حياتك.