أمم أفريقيا 2023.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تونس وجنوب أفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخب تونس ونظيره جنوب افريقيا في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب كوروجو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة بدور مجموعات كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

ويبحث منتخب تونس عن الفوز فقط لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 حيث يمتلك نقطة واحدة بينما يمتلك منتخب جنوب افريقيا 3 نقاط.

جاء تشكيل تونس للمباراة كالتالي:

حارس المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: جدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

خط الوسط: حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: إلياس العاشوري - سيف الدين الجزيري

وبدأ منتخب جنوب أفريقيا مواجهة تونس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موداو- كيكانا - مفالا - موديبا

خط الوسط: موكوينا - سيثول - مورينا

خط الهجوم: زواني - بيرسي تاو - ماكجوبا.