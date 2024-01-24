12 سيدة تشارك فى مسابقة الأم المثالية بدمياط

ترأست الدكتورة الشيماء عبد المعطى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط لجنة اختيار الام المثالية التى عقدت بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة دمياط .

وأكدت أنه تقدم لمسابقة الام المثالية بمحافظة دمياط عدد ١٢ سيدة ممن لهن قصص كفاح

وقامت اللجنة باختيار عدد ٥ قصص من بين من تقدموا للمسابقة .

و اشارت وكيل وزارة تضامن دمياط الى أنه تم اختيار ٥ قصص كفاح ممن تنطبق عليهن الشروط، لعرضهن على اللجنة حتى يتم تقييم كل قصة بالدرجات حسب " السن، الحالة الاجتماعية ، الحالة التعليمية للأم، الحالة التعليمية للابناء، الدخل، قصة الكفاح , مدة الترمل ، الاعاقة. اقامة مشروع تمكين اقتصادى"

واوضحت انه بعد تقييم جميع الحالات التى يتم عرضها على أعضاء اللجنة تم اختيار 5قصص تنطبق عليهن الشروط ، وسنقوم بإرسالها الى وزارة التضامن الاجتماعى ، لتقوم بدورها بإختيار الام المثالية على مستوى المحافظة.

في ضوء التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط، ونظراً لاقتراب موعد الاحتفال السنوي بعيد الأم أعلنت التضامن الاجتماعي في دمياط عن شروط ومعايير اختيار الأم المثالية لعام ٢٠٢٤ حيث ان الفئات المستهدفة لمسابقة الام المثالية ٢٠٢٤ ام طبيعية او ام كافلة والأم من ذوي الإعاقة (سمعية- بصرية- حركية) او ام لابن من ذوي الإعاقة او حصل احد أبنائها علي بطولة دولية او شهادة علمية (دكتوراة/ ماجستير) او ام كنموذج مشرف للام الحاصلة علي مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة او ام شهيد قوات مسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع او ام لشهيد شرطة يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.

ومعايير اختيار الام (الطبيعية- من الاشخاص ذوي الاعاقة- لابن من ذوي الإعاقة (قادرن باختلاف)، ام من مبادرة حياة كريمة):

١- قصة العطاء(التاكيد علي معيار عطاء الام واعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معني الاسرة وقدرتها علي الحفاظ بتماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، تعزيز القيم الإيجابية والتمسك بتعاليم الدين ونشر المودة والرحمة والتعاون بين افراد الاسرة ، التزام الاسرة بمنظومة القيم والهوية الوطنية، كفاح الام والقدوة علي التماسك في مواجهة التحديات والصعاب والحفاظ علي كيان الاسرة)

- السن لا يقل عن ٥٠ سنة للام.

- ⁠الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل.

- ⁠إلا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء.

- ⁠جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي او الرق النهائية بالكليات او ابن حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز في احد المهن الحرفية ويستثني الابن ذي الإعاقة الذهنية وغير قابل للتعليم.

- معايير اختيار الأم:

- ⁠تقدير اهمية تعليم الأبناء (تفضيل الدرجة الاعلي في السلم التعليمي).

- ⁠الأم العاملة- مرض الزوج- الأرملة- المطلقة.

- ⁠الأم الأمية التي استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحاصلة علي مؤهل وتعلمت.

- ⁠تشجيع الأبناء علي العمل الخاص او ادارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد علي التعيينات الحكومية.

- ⁠المشاركة الاجتماعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.

- ⁠دمج احد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوى الإعاقة.

