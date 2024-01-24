مودرن فيوتشر يفوز على بلدية المحلة بهدف ويودعان كأس الرابطة

فاز فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، على نظيره بلدية المحلة، بهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخير للدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وجاء هدف مودرن فيوتشر عن طريق المهاجم المغربي عبد الكبير الوادي في الدقيقة 12.

الفوز رفع رصيد مودرن فيوتشر إلى النقطة الرابعة، في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، ليودع الفريقين البطولة بعد فوز سموحة على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

وحقق سموحة، فوزا بهدفين دون رد، على نظيره الاتحاد السكندري، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة في وصافة المجموعة، ويتأهل رفقة الاتحاد صاحب الـ 6 نقاط، إلى الدوري التالي.

