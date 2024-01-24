جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيات في خان يونس

أفاد مسؤولو وزارة الصحة الفلسطينية والمسعفون أن دبابات إسرائيلية وطائرات مسيرة تهاجم الأشخاص الذين يحاولون الفرار من محيط مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس، جنوب غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية تحاصر مقر المنظمة ومستشفى الأمل، وفرضت "قيودا على التنقل حول المبنى والمستشفى."

وأضافت إن ستة أشخاص قتلوا في هجمات في خان يونس، ثلاثة منهم "استهدفوا" عند مدخل مقر المنظمة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر أيضا مجمع ناصر الطبي وقطع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود.