عضو مجلس السيادة بالسودان ومدير العمليات بالصليب الأحمر يبحثان سبل تأمين الدواء للشعب السوداني

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية والصحية الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، اليوم الأربعاء، بمدينة بورتسودان، مع مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر، مارتن شويب، سبل تأمين الدواء للشعب السوداني.

وأعرب عضو المجلس عن شكره للجهود التي ظل يبذلها الصليب الأحمر، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة أثرت بصورة كبيرة في فقد المخزون الدوائي في البلاد، بحسب بيان لـ "إعلام مجلس السيادة".

وبحث الاجتماع دور الصليب الأحمر في المساعدة لضمان وصول وانسياب المخزون الدوائي من ولاية الجزيرة إلى مختلف أنحاء البلاد.

ووجه عضو مجلس السيادة كافة الجهات ذات الصلة بالتعاون مع الصليب الأحمر والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه.

كما تطرق الاجتماع إلى مجمل الأوضاع الإنسانية والصحية بالإضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مختلف المجالات الإنسانية والصحية.

وأكد الاجتماع على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات للجنة الدولية للصليب الأحمر حتى تقوم بدورها المنوط بها.

ووعد مدير العمليات باللجنة الدولية بتقديم كل الدعم والمساندة والعمل مع الشركاء الدوليين في المجال الإنساني لدعم السودان في هذا الصدد.