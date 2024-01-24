" الحرية المصرى" يشيد بدعوة الرئيس لحوار وطنى خاص بالاقتصاد

تقدم حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وللشعب المصرى العظيم ولرجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.



وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية، تعيد إلى الأذهان التضحيات العظيمة التى قدمها أبطال الشرطة المصرية على مدار التاريخ من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره.



وأضاف أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفالية عيد الشرطة، دليل قوى على مدى التقدير الرسمى والشعبى لأبطال الشرطة البواسل، الذين جسدوا أسمى أيات التضحية والفداء للدفاع عن مصر وشعبها.

وأشاد د. محمود بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحزاب والقوى السياسية إلى إجراء حوار وطنى خاص بالاقتصاد، فى هذه المرحلة المهمة التى يعانى فيها العالم من حروب وصراعات وجودية، وأزمات اقتصادية.



أوضح أن كلمة الرئيس تضمنت عددا من الرسائل القوية، فى مقدمتها أن مصر ستبقى بصمود وتضحيات أبنائها، وأن الشعب المصرى العظيم قادر على عبور الأزمات وتعقيدات الظروف الدولية والإقليمية، وأن مصر ستظل دائما إلى جانب أشقاءها من الشعب الفلسطينى حتى ينال الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.