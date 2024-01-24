كأس أفريقيا 2023.. تشكيل مالي وناميبيا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات

يتواجد أليو ديانج لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مالي الذي أعلن عنه إريك شيل المدير الفني لمنتخب نسور مالي لخوض مواجهة ناميبيا بعد قليل على ملعب سان بيدرو في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

يتصدر منتخب مالي جدول المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من الفوز على جنوب افريقيا والتعادل مع تونس وضمن التأهل ولكنه يسعي للفوز لتصدر المجموعة، في المقابل يمتلك منتخب ناميبيا 3 نقاط من الفوز على تونس في الجولة الأولى ويسعى لتحقيق مفاجأة والتأهل لدور الـ16.

جاء تشكيل مالي لمواجهة كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: هماري تراوري - بوبكر كوياتي - سيكو نياكاتي - موسى ديارا

خط الوسط: أليو ديانج - دورجيليس - إيف بيسوما

الهجوم: دياباتي - يوسف نياكاتي - سينايكو.

في المقابل أعلن كولين بنيامين، المدير الفني لمنتخب ناميبيا، التشكيل الرسمي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كازابوا.

خط الدفاع: إيفان كامبيريبا - كينيدي أموتينيا - هوكونجو - ريان هاناموب.

خط الوسط: بيثول موزيو - نديرو كاتوا - أبروشيس بيتروس - ديون هوتو.

خط الهجوم: برينس تجيويزا - شالوليلي.