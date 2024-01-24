"الجيل": كلمة السيسي بعيد الشرطة أثلجت صدور الفلسطينيين

ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة ال ٧٢، موضحا أن الرئيس بكلمته أثلج صدور الأشقاء الفلسطينيين فى محنتهم بتأكيده على عدم التخلي عن دعم القضية.

وأضاف "هجرس" فى تصريحات صحفية: لا أحد يمكنه المزايدة على دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية على مدار تاريخها، مصر كانت ولازالت الشقيقة الكبرى التي تحمل هموم إشقائها فى أزماتهم وتعثراتهم المختلفة، وكل المحافل الدولية والإقليمية شاهدة على الدور المصري.

وفيما بتعلق بدعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني شامل وعميق خاص بالاقتصاد، أوضح عضو الهيئة العليا لحزب الجيل، أن ذلك يشير إلي أن الملف الاقتصادي على رأس أجندة الدولة ، ويؤكد حرصها على تحسين معيشة المواطنين وخفض حدة الآثار السلبية للأحداث العالمية على الأسعار.

ووجه هجرس، التهنئة لرجال الجيش والشرطة البواسل على دورهم فى حفظ الأمن والأمان الداخلي، مؤكدا أن تضحياتهم لا تنضب وساهمت فى الحفاظ على مقدرات الدولة.