ضبط 221 كجم كبدة مجمدة منتهية الصلاحية في أشمون

شنت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع التموين والإدارة البيطرية، حملة تقتيشية مكبرة علي الأسواق بأشمون والقري التابعة والمتمثلة في محلات الجملة والتجزئة وبيع السلع الغذائية، وكذا محلات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والحلوي والفطائر، وذلك للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدي مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية السليمة حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة، أيمن الشرقاوي مدير إدارة تموين أشمون، والدكتور محمد صقر مدير التفتيش بالإدارة البيطرية بأشمون، وقسم التراخيص بمجلس مدينة أشمون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 221كجم كبده مجمدة منتهيه الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتم مصادرة المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون.

من جانبة أكد خالد النمر رئيس المركز والمدينة، علي إستمرار الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع الأشموني حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.