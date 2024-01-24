كأس أفريقيا 2023.. الجزيري يقود هجوم تونس أمام جنوب أفريقيا

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيل الذي يخوض به نسور قرطاج مواجهة جنوب إفريقيا على ملعب كوروجو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة بدور مجموعات كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

يبحث منتخب تونس عن الفوز فقط لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 حيث يمتلك نقطة واحدة بينما يمتلك منتخب جنوب افريقيا 3 نقاط..

جاء تشكيل تونس كالتالي:

حارس المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: جدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

خط الوسط: حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: إلياس العاشوري - سيف الدين الجزيري.