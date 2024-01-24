أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 24 يناير 2024

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه مساء تعاملات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، تزامنا مع قرب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة والمقرر انعقاده في مطلع فبراير المقبل وقبل إجازة 25 يناير وعيد الشرطة غدا الخميس والذي يعتبر إجازة رسمية للقطاع المصرفي .

أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وتعقد بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة في مصر الآن، اجتماعات مكثفة مع عدد من أطراف المنظومة الاقتصادية ممثلة في وزارة التخطيط والصندوق السيادي للاطلاع على برنامج الطروحات الحكومية وكذلك وزارة المالية للاطلاع على موقف الهيكلة المالية، ومسئولي البنك المركزي للحديث على سعر الصرف وكيفية تحريره للقضاء على السوق السوداء.