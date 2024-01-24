إيطاليا ترحب بموافقة تركيا على انضمام السويد للناتو

رحبت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، بتصديق الجمعية الوطنية التركية الكبرى على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، في بيان، إن هذه الخطوة "خطوة في الاتجاه الصحيح، تسلك نحو تعزيز الأمن الجماعي".

وكانت الجمعية العامة للبرلمان التركي قد صادقت، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف (ناتو)، وذلك بعد نحو 20 شهرًا من تقديم ستوكهولم طلب الانضمام عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويأتي هذا الترحيب الإيطالي بعد أن أعربت الحكومة الإيطالية، في وقت سابق، عن قلقها من تأخير تركيا موافقة البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف (ناتو).

وكانت تركيا قد اشترطت على السويد وفنلندا، اللتين تقدمتا بطلب الانضمام إلى حلف (ناتو) في مايو الماضي، الإفراج عن عدد من المعارضين الأتراك، ووقف دعمهما لحزب العمال الكردستاني، وهو حزب كردي مدرج على قائمة الإرهاب التركية والأمريكية.

ووافقت السويد وفنلندا على شروط تركيا، وتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث في 28 يونيو الماضي.