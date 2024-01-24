كأس الرابطة.. مودرن فيوتشر يتقدم على بلدية المحلة بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق مودرن فيوتشر، على نظيره بلدية المحلة، بهدف في الشوط الأول، في المبارة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخير للدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وجاء هدف مودرن فيوتشر عن طريق المهاجم المغربي عبد الكبير الوادي في الدقيقة 12.

ويأتي تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان

وسط: غنام محمد، حساني اموراني، عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، محمد محمود

هجوم: مروان محسن.

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: محمد رجب- محمود صابر- عبد الرحمن سمانة- هشام حافظ

خط الوسط: السيد عوض- يوسف حسن-اللاهوني

خط الهجوم: إسلام مرزوق- محمد ميسي- كريم أشرف.

ويسعى بلدية المحلية لخطف بطاقة العبور إلى الدور التالي، حيث يمتلك فرصتين للتأهل، الأولى بالفوز على مودرن فيوتشر والثانية بالتعادل.

وعلى الجهة الأخرى يحتاج مودرن فيوتشر للتأهل للدور ربع النهائي إلى تحقيق الفوز على بلدية المحلة وتعثر سموحة أمام الاتحاد السكندري