بعد التأهل التاريخي.. تعرف على موعد مباراة موريتانيا والرأس الأخضر في دور الـ16

ينتظر منتخب موريتانيا صدام قوي في دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام حاليًا في دولة كوت ديفوار.

وسجل منتخب موريتانيا تأهلا لأول مرة في تاريخه لدور الـ16، وذلك بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 1-0.

ويقام الصدام القوي بين موريتانيا ومنتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وذلك في دور الـ 16 بالبطولة.

كان منتخب الرأس الأخضر قد تأهل لدور الـ 16 بعد احتلاله المركز الأول للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وضرب موعدا مع ثالث المجموعة الرابعة منتخب موريتانيا.