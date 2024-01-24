ندى ثابت: رجال الشرطة يقدمون دورا بطوليا للحفاظ على أمن مصر

تقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة العيد الوطني الـ 72 للشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الشعب المصري العظيم يعرف جيدا حجم التضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة البواسل، ويدرك أيضا دورهم البطولي الذي لا ينكره إلا حاقد أو جاحد في سبيل حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن عيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام هو يوم العزة والكرامة والشرف، يوم قدم فيه أبطالنا أروع مشاهد التضحية والفداء في ملحمة بطولية سطرها التاريخ بحروف من نور لجيل عظيم من رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952.

وأوضحت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن المصريون جميعا لن ينسوا الجهود العظيمة التي قدمتها الشرطة المصرية من أجل القضاء على الإرهاب الأسود الغاشم وإقتلاع جذوره، وإحباط المؤامرات الشيطانية الخبيثة التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية من قبل أهل الشر وقوى الظلام.

واختتمت النائبة: "كل عام ورجال الشرطة بخير وسلام، وكل عام ومصرنا في تقدم وإزدهار ورخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الزعيم البطل الذي يعشق تراب الوطن".