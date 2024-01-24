الأونروا: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على ملجأ خان يونس بجنوب قطاع غزة

قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، توماس وايت، إن قصفًا مدفعيًا استهدف ملجأ تابع للأمم المتحدة في مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 75 آخرين، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وقال توماس عبر حسابه على منصة إكس "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين".

تجدر الإشارة إلى أن مدينة خان يونس تشهد المعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس منذ 3 أشهر من الهجمات البرية.

ومع تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، يتجمع أكثر من مليون شخص الآن في منطقة رفح، جنوب خان يونس، وهي قريبة من الحدود المصرية.

أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) عن "الألم الذي لا يوصف" في غزة، حيث يستمر ارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات المستمرة.

وأكد المكتب أن القتال في خان يونس يتصاعد ويتسبب في تدمير المناطق المدنية وفقدان الأرواح، بالإضافة إلى استهداف المنشآت الصحية.

وتفيد أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بأن أكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة، وكانت غالبية الضحايا من الأطفال والنساء.