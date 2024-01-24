مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع تشارك في معرض القاهرة للكتاب

أعلنت مؤسسة "ڤودافون مصر لتنمية المجتمع" عن مشاركتها في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، كما أطلقت المؤسسة مسابقة جديدة لمستخدمي تطبيق تعليمي وهي منصة تعليمية رقمية مجانية تهدف لبناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية لدى كلاً من الطلاب والمعلمين و أولياء الأمور عن طريق تقديم دورات تدريبية متخصصة لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم التعليمية والحياتية.

خلال تواجدها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ستقوم المؤسسة بعرض المحتوى الرقمي المقدم من منصة تعليمي بجناح فودافون من خلال أحدث الأجهزة الإلكترونية كما ستمكن الحاضرين من اكتشاف الكتب الإلكترونية المجانية المتاحة على المنصة ،بالإضافة إلى الإعلان عن المسابقة وإتاحة إمكانية التسجيل والمشاركة للحاضرين .

تنطلق المسابقة عبر منصة "تعليمي" وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة يوم ٢٤ يناير ، بهدف بناء المهارات الاساسية وتطوير الذات لكل الفئات العمرية ، بجانب زيادة فرص التعلم الالكتروني بشكل فعال لمستخدمي تطبيق تعليمي، وستقوم المؤسسة بمنح أجهزة تابلت للفائزين في المسابقة والتي سيتم الإعلان عن أسمائهم يوم 6 فبراير عبر وسائل التواصل الاجتماعى

و تستمر مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع في تقديم مسابقات تفاعلية تشجيعية تهدف الى تحفيز المشاركين وتعزيز معرفتهم في مختلف المجالات.