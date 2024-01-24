القاهرة الإخبارية : وزيرة الدفاع الهولندية تطلع على جهود مصر لإدخال مساعدات لغزة

قال حازم كمال، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في العريش، إن طائرة وزيرة الدفاع الهولندية إلى مطار العريش الدولي، وكان في استقبالها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن اللقاء استمر ما يزيد عن نصف ساعة حيث أطلعها على كل الأوضاع على الأرض من حيث التجهيزات التي تقوم بها الدولة المصرية أو جمعية الهلال الأحمر المصرية في استقبال وتجهيز وإرسال كم المساعدات الكبير في شمال سيناء وإنفاذه إلى أهالي وسكان قطاع غزة عبر معبر رفح البري، واطلعت على عدد شحنات المساعدات والطائرات والسفن التي جاءت من أكثر من 35 دولة.

وأشار إلى أن المحافظ أطلعها على العراقيل والصعوبات والتعنتات التي دائما ما يضعها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في تفتيش وتحقق وتدقيق المساعدات على مدار أكثر من 15 ساعة بعد أن تعبر شاحنات المساعدات إلى معبر رفح إلى معبر العوجة حيث الجانب الآخر وتبدأ معها إجراءات التدقيق والتحقق والتفتيش التي تستغرق أوقات كبيرة إضافة إلى إعادة وإرجاع من هذه المساعدات وعلى رأسها المهمات الطبية مثل أسطوانات الأكسجين والأدوية المخدرة.

وأوضح أن وزيرة الدفاع الهولندية توجهت من مطار العريش بصحبة وفد من الهلال الأحمر المصري إلى مدينة رفح للاطلاع على الأوضاع على الأرض، وعلمت من محافظ شمال سيناء أن هناك أعدادا كبيرة من الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية تتراص على جانبي الطريق.