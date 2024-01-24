وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأزمة اليمنية

بحث وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، آخر المستجدات في البلاد، وتداعيات التصعيد في البحر الأحمر على جهود إحلال السلام.

وأدان بن مبارك خلال اللقاء، استمرار التصعيد من قبل مليشيات الحوثي داخل اليمن، وخاصة تهديدها باستهداف طائرات الأمم المتحدة المتجهة إلى مأرب، وانعكاسات ذلك على عمل المنظمات الأممية وتفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

وجدد وزير الخارجية اليمني حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الرسمية، التأكيد على دعم الحكومة لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المعتمدة، داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل الجاد مع مليشيات الحوثية التي اتخذت من العنف والإرهاب نهجا لتقويض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد بن مبارك، أن التصعيد الحوثي المستمر يهدد جهود السلام ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المتضررين في اليمن.

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه من تصاعد الأحداث في اليمن، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لتلك التهديدات.

وشدد غروندبرغ على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف اليمنية لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق السلام الشامل والعادل.