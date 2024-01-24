برلمانية: دعوة السيسي لإجراء حوار وطني بشأن الاقتصاد انطلاقة تحدد مسار التنمية بالمستقبل

هنأت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وضباط وجنود وأفراد رجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة الـ72.



وأكدت حمدي، أهمية القضايا والملفات التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال مصر بذكرى عيد الشرطة الـ72، قائله: “إن الكملة جاءت واضحة وصريحة وحملت رسائل تأكيد للعالم بأن مصر قيادة وحكومة وشعباً قادرون علي مواجهة التحديات والصعاب ويدركون جيدا حجم التحديات التي تشهدها المنطقة بالكامل، ولكن المصريين لديهم اصرار علي استكمال الانجازات والمشروعات والعبور بالوطن نحو الأمان”.

وأشارت إلى أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد، يؤكد أهمية هذا الملف للقيادة السياسية، ويمثل انطلاقة جديدة تحدد مسار التنمية فى المستقبل للمصريين، واصفة كلمة الرئيس بالتاريخية.

وتقدمت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بخالص التهاني القلبية لشباب مصر العظماء بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ 25 من يناير، التي قادها شباب أطهار، متطلعين لمستقبل أفضل لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب، بسبل العيش الكريم وصححت مسارها الملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيه بمساندة قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر طريقها نحو البناء والمستقبل والعبور الي الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن حرص المصريين والقيادة السياسية الرشيدة على الاحتفال بعيد الشرطة وتكريم النماذج البطولية من كل عام، حملت العديد من الرسائل، أهمها أن المصريين لن ينسوا كل من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

ووجهت حمدي، تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، قائلة: “لولا تضحياتكم ما وصلنا إلى بر الأمان والسلامة وبدأنا ننعم بما قدمتوهم من تضحيات ، ونحن في طريقنا نحو بناء الجمهورية الجديدة”.