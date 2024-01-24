تشكيل بلدية المحلة لمواجهة مودرن فيوتشر في كأس الرابطة

أعلن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بلدية المحلة، التشكيل الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر، يعد قليل على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخير للدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويأتي تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: محمد رجب- محمود صابر- عبد الرحمن سمانة- هشام حافظ

خط الوسط: السيد عوض- يوسف حسن-اللاهوني

خط الهجوم: إسلام مرزوق- محمد ميسي- كريم أشرف.

ويسعى بلدية المحلية لخطف بطاقة العبور إلى الدور التالي، حيث يمتلك فرصتين للتأهل، الأولى بالفوز على مودرن فيوتشر والثانية بالتعادل.

وعلى الجهة الأخرى يحتاج مودرن فيوتشر للتأهل للدور ربع النهائي إلى تحقيق الفوز على بلدية المحلة وتعثر سموحة أمام الاتحاد السكندري