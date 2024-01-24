رئيس جامعة بنى سويف يهنئ مدير الأمن بذكرى عيد الشرطة الـ72

هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، وقيادات وضباط وأفراد المديرية، وذلك أثناء زيارته لمديرية أمن بنى سويف بمناسبة الاحتفال الـ 72 بعيد الشرطة، بحضور الأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأثنى الدكتور منصور حسن خلال اللقاء على تضحيات رجال الشرطة وجهودهم في الحفاظ على أمن المواطنين والتصدي للجريمة ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا اعتزاز المصريين برجال الشرطة لدورهم في حماية أمن واستقرار ونهضة الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الجامعة أن زيارته لمديرية الأمن تأتى تقديرًا لذكرى شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن، لما يقدمونه من تضحيات كل يوم لحماية أمن وسلامة المصريين.

ووجه مدير أمن بنى سويف، الشكر للدكتور منصور حسن، لحرصه على تقديم التهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم، مشيدًا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع السويفى وما تقدمه من مجهودات ودورها التعليمى البارز فى كافة المجالات، مؤكدًا أن المديرية لا تدخر جهدًا فى خدمة الجامعة.

وفي نهاية الزيارة، أهدى الدكتور منصور حسن درع الجامعة للواء أسامة حلمي تقديرًا لدور الشرطة المصرية في حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته.