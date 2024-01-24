وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى طلخا وصدر المنصورة والمجمع الصحى.. صور

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة مرورية يرافقه الدكتور محمد سعد معاون وكيل الوزارة، تفقد خلالها مستشفى طلخا والمجمع الصحى إلى جانب مستشفى صدر المنصورة.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل.

واستهل وكيل الوزارة زيارته بتفقد مستشفى طلخا، حيث اطمئن على سير العمل واطلع على أعمال التطوير والانشاءات الجديدة لرفع كفاءة المبنى والاقسام الداخلية.

وتابع مكين الجولة بالتوجه إلى المجمع الصحى لتفقد الاقسام به تمهيدا لرفع كفاءة المقر، والتطورات والتجهيزات المقترحة لتطويره.

كما اطمأن وكيل الوزراة على سير العمل بمستشفى صدر المنصورة وتفقد الانشاءات الجديدة الخاصة بالمستشفى ومحيط المبنى.

وفى نهاية الجولة وجه وكيل الوزراة بضروره الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمنى المخطط له دون تأخير.

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