الوحدة الإماراتي يمنح درع وقميص النادي لشيكابالا على هامش ودية أم صلال

منح أحمد عوض نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة الإماراتي الرياضية، شيكابالا لاعب الزمالك، درع وقميص نادي الوحدة وذلك على هامش مباراة الفريق الأبيض وفريق أم صلال القطري اليوم الأربعاء.

شيكابالا اثناء استلام درع الوحدة

وينتظم نادي الوحدة الإماراتي فى البطولة الودية التي يشارك فيها الزمالك برفقة فرق، أم صلال القطري، والاتفاق السعودي.

ويخوض الزمالك مباراة الثالث والرابع أمام أم صلال القطري، بينما يلعب فريق الوحدة الإماراتي مع الاتفاق السعودي في نهائي البطولة مساء اليوم.

يضم تشكيل الزمالك للقاء أم صلال القطري كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

