قيادي بمستقبل وطن: رجال الشرطة على العهد وبطولاتهم خالدة

بعث المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير، مهنئا كل أفراد وضابط الشرطة بعيدهم.

وقال القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم: “إن الشعب فخور بالشرطة المصرية التي تقدم أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وفي عيدها ٧٢ تواصل كتابة التاريخ عبر أبطالها البواسل الذين يقدموا أرواحهم فداء وطنهم، ومن أجل أن يشعر المواطن بالأمان”.

ولفت الحبال، إلى أن دور رجال الشرطة في الفترة العصيبة التي مرت بها مصر في السنوات العشر الأخيرة سيخلده التاريخ، لأن هناك بطولات كثيرة وكبيرة حققتها الشرطة من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع مصر، وقدرتها على اقتلاع الإرهاب من جذوره وافشال مخططات كانت تحاك لمصر وتريد تدمير وتخريب الوطن، واستطاعت الشرطة افشال هذه المخططات وضرب الإرهاب والقضاء عليه، كما استطاعت الشرطة الحد من معدلات الجريمة ومكافحة الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

وأضاف الحبال، أن رجال الشرطة على العهد دائما يحافظون على سلامة واستقرار الوطن، ويدحرون الإرهاب ويوفرون الأمن، وفي عيدهم فرصة لكي نتعلم وتتعلم كل الأجيال من قصصهم البطولية دورس في حب الوطن والتضحية بالنفس من أجل تراب مصر.

وأشار الحبال، إلى أن هناك الكثير من البطولات لرجال الشرطة البواسل تصدوا فيها للاعداء في الداخل الذين كانوا يحاولون زعزعة استقرار الوطن، حيث تصدت الشرطة للخونة الإرهابيين وللمجرمين الخارجين عن القانون.

وأوضح المهندس تامر الحبال، أن عيد الشرطة مناسبة نعتز ونسعد بها وفرصة عظيمة لتذكير المصريين ببطولات الشرطة ورجالها العظماء وتكريمهم على ما قدموه من أجل مصرنا الغالية، كما أنها فرصة ليعرف الشباب تضحيات الشرطة ، وما قام به رجال الشرطة سنة 1952 في واقعة الإسماعيلية، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.