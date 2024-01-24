تفاصيل تحطم طائرة شحن روسية على متنها عشرات الأسرى الأوكرانيين

لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تشهد اشتعالا للأحداث مع استمرار القتال في مناطق عدة من الاراضي الأوكرانية، وكذلك هجمات كييف على الأراضي الروسية.

ومن بينها ذلك، اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بالتسبب في إسقاط طائرة شحن عسكرية كانت تحمل أسرى حرب أوكرانيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا المتسببة في إسقاط طائرة شحن من طراز "إل76"، وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا كانوا يتم نقلهم من أجل عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الطائرة كانت على متنها 65 جنديا أوكرانيا، و6 أفراد من طاقم الطائرة و3 مرافقين، متهمة أوكرانيا بالتسبب في الحادث بسبب رصدها صاروخين في الأجواء.

فيما قال رئيس مجلس الدوما الروسي "البرلمان" إن أوكرانيا مسؤولة عن الحادث، معلنا مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة.