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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: وصول وزيرة الدفاع الهولندية إلى مطار العريش

مطار العريش
مطار العريش
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أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر لها اليوم الأربعاء، بوصول كايسا أولو نجرن وزيرة الدفاع الهولندية مطار العريش.

يذكر أن وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، قد تفقدت من قبل المساعدات المقدمة لغزة ومعبر رفح الدولي، ورافقها السفير الهولندي بالقاهرة بيتر موليما.

واستمعت وزيرة الخارجية الهولندية، لشرح مفصل من أعضاء الهلال الأحمر المصري فيما يتعلق باستقبال المساعدات الإغاثية المقدمة من الدول المختلفة لمساعدة غزة، وكيفية تخزينها لحين وصول المساعدات ونقلها إلى معبر رفح البري، حتى تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

كايسا أولو نجرن وزيرة الدفاع الهولندية مطار العريش معبر رفح الدولي غزة