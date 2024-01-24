القاهرة الإخبارية: وصول وزيرة الدفاع الهولندية إلى مطار العريش

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر لها اليوم الأربعاء، بوصول كايسا أولو نجرن وزيرة الدفاع الهولندية مطار العريش.

يذكر أن وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، قد تفقدت من قبل المساعدات المقدمة لغزة ومعبر رفح الدولي، ورافقها السفير الهولندي بالقاهرة بيتر موليما.

واستمعت وزيرة الخارجية الهولندية، لشرح مفصل من أعضاء الهلال الأحمر المصري فيما يتعلق باستقبال المساعدات الإغاثية المقدمة من الدول المختلفة لمساعدة غزة، وكيفية تخزينها لحين وصول المساعدات ونقلها إلى معبر رفح البري، حتى تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.