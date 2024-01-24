الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يحاصر طواقمنا في خان يونس

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الهلال الأحمر داخل مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خان يونس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الاحتلال الإسرائيلي يحاصر طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني داخل مبنى الجمعية ومستشفى الأمل، ويفرض منع تجول في محيط المبنى والمستشفى".

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وقال سوناك: "على حماس الخروج من غزة قبل البحث عن وقف إطلاق النار".

وتابع: "يجب أن تستلم السلطة الفلسطينية إدارة غزة قبل البحث عن وقف كامل لإطلاق النار".