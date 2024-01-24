أمطار ورياح.. توقعات الأرصاد عن طقس الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الخميس امطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وتكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الي متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية وتمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأيضا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 20 العظمي والصغرى 10 درجة .