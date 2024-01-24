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الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا - منوف - القاهرة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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 أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل ميعاد قطار 546  ركاب طنطا / منوف / القاهرة  ووقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون  كالآتى : 
اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 / 1 / 2024 يتم تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة 25 دقيقة ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 12:50 ظهراً  ويترتب عليه تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 545 – 121 – 551 ) تحيا مصر القاهرة / طنطا  طبقاً للجداول المرفقة . 
وكذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 / 1 / 2024 تقرر وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون طبقاً للجدول المرفق  .
والهيئة لا تدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

هيئة السكة الحديد تعديل ميعاد قطار طنطا منوف السكة الحديد