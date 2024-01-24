غدا.. حفل توقيع شغف أزرق للشاعرة الكويتية الشيخة أفراح مبارك بمعرض الكتاب

تحل الكاتبة والشاعرة الكويتية الشيخة أفراح مبارك الصباح ضيقة على معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ستوقع أحداث إصداراتها ديوان شغف أزرق، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة حفلات التوقيع بقاعة بلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55

من أجواء الديوان

ُ أشرعةٌ ومنارات يحوم حولَها قاربي ..

ُ هي بيتك

ُ ألوذ إلى صمتك الذي روّض ُمجوني

ِ أغفو على جزيرةِ حبٍّ

وأيادينا تنادي أمهاتنا

ُ نشتاق .. نشتاق .. ويكسرنا هذا الجموح

ِ نحن ظلّان .. وثالثهما رسالة

َ نحن طلان .. على كتف زنبقة خجولة!

نحن .. وما نحن؟

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الشيخة افراح مبارك الصباح هي شاعرة من دولة الكويت ، خريجة جامعة الكويت قسم العلوم تخصص رياضيات ، عضوة في رابطة الأدباء الكويتية ، راعية لبرامج دار الآثار الإسلامية و مؤسسة نادي بيجونڤيليا الأدبي للقراءة .لها ٣ إصدارات شعرية ، " عويل لصمت لا يسمع" الذي صدر في عام ٢٠٠٩ ، " صندوق" الذي صدر عام٢٠١٢ و " شغف ازرق " الذي صدر عام ٢٠٢٣ . شاركت في معرض الكتاب في دولة الكويت حيث اقامت حفل توقيع لديوانها الأخير بحضور نخبة من الأدباء و المثقفين .