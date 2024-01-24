محافظ الغربية يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الشرطة

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، وجاء نصها:

يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا أمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم.

كما بعث المحافظ برقيات مماثلة لكلا من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكافة قيادات الداخلية .

ويهنئ رحمي أبناء المحافظة، بتلك المناسبة الوطنية الغالية التي سجلها رجال الشرطة بأحرف من نور في التاريخ المعاصر في يوم 25 يناير من عام 1952 عندما ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني والدفاع عن العزة والكرامة الوطنية ضد قوات الاحتلال البريطاني في مدينة الإسماعيلية، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.