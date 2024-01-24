برلماني: كلمة الرئيس في الاحتفال بعيد الشرطة حملت رسائل طمأنة للمواطنين

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، حملت العديد من الرسائل بشأن تطورات كافة الأوضاع، لا سيما على الصعيد الخارجي.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الرئيس حرص على طمأنة المواطنين فيما يتعلق بالمستجدات وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، في ظل ما يشهده العالم من توترات على كافة المستويات.

وقال زين الدين: بفضل حالة الترابط التي يشهدها الوطن بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستظل مصر قادرة على تجاوز كافة الصعوبات، خصوصا ما يتعلق بالملف الاقتصادي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في تجاوز العديد من الأزمات والتحديات على مر التاريخ، قائلا: ونحن في هذه المرحلة قادرون على استكمال المسيرة في ضوء استراتيجيات وطنية في كافة المجالات.

وشدد على أهمية دعوة الرئيس فيما يتعلق بإجراء حوار اقتصادي، مشيرا إلى أنه سيساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها مصر، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر العديد من القطاعات على خلفية زيادة سعر صرف العملة الأجنبية.

وأشاد محمد زين الدين، بموقف مصر الواضح والحاسم بشأن القضية الفلسطينية، وإعلان مواصلة تقديم الدعم اللازم لها وكذلك رفض محاولات إسرائيل التقليل من هذا الدور والإدعاءات الكاذبة بشأن إغلاق معبر رفح.