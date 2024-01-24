ملك إسبانيا يشارك بالجلسة الافتتاحية لمعرض "فيتور" السياحي

شارك فيليب السادس ملك إسبانيا، وزوجته الملكة ليتيزيا في الجلسة الافتتاحية لمعرض "فيتور" السياحي الدولي بمدريد، والذي انطلق اليوم ويستمر حتى 28 يناير الجاري، وذلك بحضور رئيس الإكوادور دانييل نوبوا، بصفتها البلد الضيف لرئاسة المؤتمر.

وحضر الافتتاح بالجناح رقم 10 الخاص بمدريد، وزير الصناعة والسياحة الإسباني جوردي هيريو، ورؤساء مناطق الحكم الذاتي الأربعة: مدريد وأستورياس وجزر البليار ومورسيا، وسبتة ومليلية، بالإضافة لرئيس المعرض خوسيه فيسينتي، كما حضر الجلسة رئيسة الكونجرس الإسباني فرانسينا أرمنجول، ورئيس مجلس الشيوخ بيدرو رولان.

وتشهد الدورة الرابعة والأربعون من المعرض مشاركة قياسية لـ 9000 شركة سياحة وفندقة - بزيادة 500 شركة عن العام الماضي - و152 دولة - بزيادة 20 دولة-، ونحو 800 عارض، ومن المتوقع أن يحضر حوالي 250 ألف شخص، بما في ذلك المهنيين والزوار، من اليوم حتى الأحد، عندما يختتم المعرض.

وينشر المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (INE) تقرير رسمي عن عدد السياح الأجانب الوافدين في 2 فبراير المقبل، ولكن وفقًا للتقديرات التي قدمتها وزارة الصناعة والسياحة الأسبوع الماضي، ستحطم إسبانيا الرقم القياسي لعدد الزيارات بأكثر من 84 مليون سائح في 2023، أي بزيادة قدرها 1 % عما كانت عليه في عام 2019.