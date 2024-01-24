موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لمرحلة إتمام شهادة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، لعام 2023-2024، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات اليوم الأربعاء.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2024

وأعلنت المصادر، في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول لعام 2023-2024، فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في كنترولات التصحيح، وإعتماد النتيجة من الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، فور عرضها عليها من يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مشيرة إلي إنه سيتم إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الإعدادية مع بداية الشهر المقبل.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اليوم الأخير من امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث اتسمت بحالة من الهدوء والنظام والالتزام، حيث لم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى تؤثر على سير الامتحانات.

حيث أدى اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي في اليوم السادس والأخير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في ختام أيام امتحانات للفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات أمام عدد 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024

للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة البحيرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: