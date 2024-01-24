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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: شهداء الشرطة دفعوا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، دقيقة حدادًا على شهداء مصر وفلسطين، ضمن احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «شعب مصر العظيم نحتفل اليوم بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعون عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، ويقدمون حياتهم ثمنًا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني».

وأضاف الرئيس السيسي: «رجال الشرطة أدركوا أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسموا فوقها غاية، عندما قدموا هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما، تحول إلى طاقة تحدٍ تسري في قلب هذا الوطن، تعيد إليه شبابه وتقربهم ليوم استقلاله».

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