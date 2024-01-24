ألمانيا: تقديم 6 مروحيات من نوع "سي كينج" لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أن برلين ستقدم لأوكرانيا 6 مروحيات متعددة الأغراض من طراز "سي كينج".

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في بيان نشر في حساب وزارة الدفاع على "إكس" ("تويتر" سابقا) أمس الثلاثاء، أن "سي كينج" مروحية موثوق بها وقوية ستساعد الأوكرانيين في الكثير من المجالات، من الاستطلاع فوق البحر الأسود إلى نقل العسكريين".

وأشار البيان إلى أن هذا هو أول توريد من نوعه، مضيفُا أن الدفاعات الجوية تعتبر أولوية لحماية السكان الأوكرانيين، ودعا لزيادة الإنتاج الدفاعي.

ولم يذكر البيان موعد توريد المروحيات لأوكرانيا.

وجاء ذلك في ختام اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا بصيغة "رامشتاين"، الذي عقد يوم الثلاثاء.