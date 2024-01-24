أوكرانيا تدعو رئيس حزب الشعب الأوروبي لتعزيز العقوبات ضد روسيا

ناقش رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، خلال لقاء مع رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، ضرورة تعزيز العقوبات ضد روسيا في إطار إعداد الحزمة الثالثة عشرة ومصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح شميهال، في منشور عبر "تليجرام" أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم"، أنه ناقش "الحاجة إلى تعزيز العقوبات ضد روسيا كجزء من إعداد الحزمة الثالثة عشرة"، مضيفا أنه "أثار مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي".

وشكر رئيس الوزراء الأوكراني، رئيس حزب الشعب الأوروبي على دعم المبادرات الرامية إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة والمساعدات الإنسانية والتمويل في الوقت المناسب، وعلى وجه الخصوص لدعم مبادرة إنشاء برنامج تسهيلات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو خلال الفترة 2024-2027.

وقال شميهال "نتوقع المزيد من القرارات القوية من أصدقائنا الأوروبيين".