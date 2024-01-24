مفاجأة.. الجزائر يودع كأس أفريقيا وأنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا إلى دور الـ16

حقق منتخب موريتانيا فوز تاريخي بهدف للاشيء،على حساب نظيره الجزائري، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.

جاء هدف المنتخب الموريتاني في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب محمد ديلاهي.

وضمن مباريات نفس المجموعة الرابعة، فاز المنتخب الأنجولي بنتيجة 2-0 على بوركينا فاسو، وسجل الهدف الأول اللاعب مابولولو في الدقيقة 36 من زمن الشوط، ثم أضاف انطونيو كاباكا الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

فرحة موبولولو بهدفه في بوركينا فاسو

خسارة الجزائر جعلته يودع البطولة من الدور الأول برصيد نقطتين في مفاجأة كبيرة تحت الآن، بينما تأهل منتخب أنجولا رسميا إلي دور الـ 16 بالبطولة باحتلاله المركز الأول برصيد 7 نقاط، كما تأهل منتخب بوركينا فاسو رسميا إلي دور الـ 16 بحصده المركز الثاني برصيد 4 نقاط، أما منتخب موريتانيا فرصيده 3 نقاط في المركز الثالث وتأهل رسميا إلى دور الـ 16 كأفضل ثوالث.