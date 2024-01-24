بترت قدميه.. الاستعلام عن صحة شاب سقط من قطار بالجيزة

"لم يكن يعلم أن سقوطه من القطار، سيكون نتيجته بتر قدميه"، كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب؛ إثر سقوطه من قطار بالجيزة، تمهيدًا لسؤاله عن ملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث وكذا كمسري القطار عن أسباب سقوطه.



بدأت الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من قطار.



وعلى الفور هرعت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط شاب من القطار بمحطة الجيزة يُدعى "محمد. ع" 30 سنة يعمل مندوب مبيعات.



أسفر الحادث عن إصابته ببتر بالقدمين ونقل إلى مستشفى أم المصريين للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.