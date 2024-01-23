عشرات الشهداء والجرحى برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة بغزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، كانت غالبيتهم من النساء، وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، مع التركيز الأكبر في خان يونس جنوب القطاع.

وفي حادث منفصل، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى استشهاد عدة أشخاص وإصابة آخرين، غالبيتهم نساء.

في سياق مماثل، تعرض منزل في منطقة الحساينة غرب النصيرات وسط القطاع للقصف الجوي، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر، وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من النساء والأطفال.

وفي خان يونس، تعرض شاب لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في منطقة صناعة الوكالة غرب المدينة، مما أدى إلى استشهاده وإصابة عدة آخرين.

وفي حادث آخر، قصفت طائرات الاحتلال مركبة لمواطنين في غرب رفح جنوب القطاع، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل يعود لعائلة زامل، مما أسفر عن استشهاد عدة أفراد من العائلة، وتضمنت القائمة الأسماء التالية: دعاء، ومحمود، ومريم، وعلي، وسعاد، ونور، وفاطمة زامل.

تزايدت حصيلة الضحايا حيث استشهد عدد من الأشخاص وأصيب العشرات جراء استهداف الطائرات الحربية لاستراحة على شاطئ البحر في خان يونس، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف المنطقة الغربية من محيط مستشفى ناصر في المدينة.

وبهذا، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 25 شهيدًا و450 جريحًا، ومعظمهم من النساء والأطفال.