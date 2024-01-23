اقرأ غدا في "البوابة".. مصر تدخل عصر الطاقة الذرية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 24 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تدخل عصر الطاقة الذرية

السيسي: حققنا حلم المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية

خان يونس مقبرة الاحتلال.. مقتل 24 جنديا إسرائيليًا بضربة واحدة في غزة

استهداف 30 موقعًا.. أمريكا تبدأ عملية "بوسيدون" ضد الحوثيين.. وأوروبا تطلق مهمتها الخاصة

10 آلاف إلى 15 ألف شخص قُتِلوا في دارفور بالسودان

214 لوردًا بريطانيا يرفضون مشروع قانون نقل المهاجرين إلى رواندا

17.8 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم الصحي

اضطرابات في إثيوبيا.. مظاهرات في تيجراي بسبب الجيش الإريتري وميليشيات أمهرة

تغيير 180 درجة.. الأوروبيون يتحدون للدفاع عن فكرة حل الدولتين

