النائب إيهاب منصور يسأل عن آليات تحديد الأجر اليومي للمهن المختلفة

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير العمل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعلان ديوان عام محافظة سوهاج عن حاجته للاستعانة بنظام السركي لعدد (16) مهندس تخصص مدني / تخطيط عمراني / عمارة ، للعمل بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة بأجر يومي 90 جنيه .



وأوضح النائب أن الإعلان تضمن عدة اشتراطات منها :

ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد جيداً ، وأن يكون دفعة 2020 وما بعدها ، وان يكون عضوًا بنقابة المهندسين.

وأضاف : بحساب متوسط عدد أيام العمل ب22 يوماً سيصبح الأجر الشهري 1980 جنيه ، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور ولا يتناسب بأي شكل مع قدرات مهندس متفوق بتقدير تراكمي جيد جداً أو امتياز.

وتساءل منصور : هل الحكومة تشجع المتفوقين بهذه الاشتراطات ؟

وأفاد ان بعض المحافظات اعلنت سابقًا عن طلبها عمال نظافة بأجر يومى 150 جنيه لمدة 8 ساعات فى اليوم، وتساءل: من يقوم بوضع هذه القيم المالية والرواتب المتدنية ؟

وفى سياق متصل قال منصور أنه علم أن الحكومة ستقوم بتعيين 20 ألف مهندس لسد العجز فى الإدارات المختلفة ، وتساءل: هل تم طرح إعلانات بهذا الشأن ام لا ؟ وهل تم تحديد الاحتياجات واماكنها؟ ومن قام بوضع هذه القيم المتدنية للأجور لتعيين المهندسين ؟ وهل يوجد تنسيق بين المحافظات المختلفة في وضع قيم الأجور للمهن المختلفة ؟

و طالب النائب بموافاته بالإجابة كتابة .